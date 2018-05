Aachen.

Volle Mülleimer, Schuhabdrücke, verschmierte Scheiben. Wer gelegentlich mit dem Zug unterwegs ist, hat sich vielleicht schon mal gefragt, wie und wann der ganze Dreck wieder aus dem Zug kommt. „Jede Nacht zwischen 21 Uhr und 5 Uhr werden die Züge, die hier in Aachen enden und erst am nächsten Morgen weiterfahren, von innen gereinigt“, erklärte Peter Gatzweiler, Werksleiter in Aachen und zuständig für die Instandhaltung der Züge.