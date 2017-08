Die nächsten Termine: Bis Ende September trifft man sich am Wollkorb

Im Ferberpark kommen alle an Verknüpfungen Interessierten am Freitag, 25. August, ab 15 Uhr zusammen. Am Freitag, 22. September, ist das ab 16.30 Uhr im Frankenberger Park möglich, am Samstag, 23. September, ab 15 Uhr im Kennedypark.

Beim Alleenfest im Frankenberger Viertel am Sonntag, 27. August, stellt Ute Fernau den Wollkorb ab 11 Uhr auf. Beim Tag der Integration am Sonntag, 3. September, im Eurogress ist die „Woolconnection“ ebenfalls dabei. Beim „KulturFestWest“ im Westpark am Samstag, 9. September, legt Fernau die Wollknäuel ab 14 Uhr bereit.

Den Abschluss des Freiluftstrickens für dieses Jahr feiert die „Woolconnection“ beim Fest am Kreativhaus im Moltkepark am Samstag, 30. September.

Regelmäßig treffen sich alle, die stricken können oder lernen wollen, bei „Wolle-Molle“ im Kreativhaus im Moltkepark mittwochs von 16.30 bis 18.30 Uhr. Das Winterquartier ist ein Raum in der Montessori-Gesamtschule. Weitere Infos gibt es unter www.woolconnection.bleiberger.de.