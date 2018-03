Aachen - Wohnungsbrand am Karlsgraben: Keine Verletzten, hoher Sachschaden

Aachen. Am frühen Montagmorgen hat ein Zimmer eines Mehrfamilienhauses am Karlsgraben gebrannt. Die Feuerwehr war im Einsatz, verletzt wurde niemand.

Um kurz vor sieben Uhr wurde der Leitstelle eine starke Rauchentwicklung aus dem 4.Obergeschoß eines Wohngebäudes im Kreuzungsbereich des Karlsgraben und der Johanniterstraße gemeldet.

Ein Trupp mit Atemschutzgeräten rückte zur Brandbekämpfung über den Treppenraum vor, ein Hubrettungsfahrzeug musste vor dem Gebäude in Stellung gebracht werden. Die Bewohner, eine Mutter mit drei Kindern, waren bei Brandausbruch glücklicherweise nicht in der Brandwohnung. Für alle anderen Bewohner des fünfgeschossigen Gebäudes bestand keine Gefahr.

Trotz des Einsatzes sei ein großer Sachschaden in der Brandwohnung zu verzeichnen, die Wohnung sei momentan nicht mehr bewohnbar, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die vierköpfige Familie konnte in einem Hotel in Aachen untergebracht werden.

Eingesetzt waren ein Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie zwei Rettungswagen, sagte die Aachener Feuerwehr.