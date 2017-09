Wohnsitzanmeldung für Erstsemester im Super C

Aachen. Vom 2. bis 13. Oktober bietet der Bürgerservice der Stadt wieder einen besonderen Service für Erstsemester an, die erstmals in Aachen eine Wohnung beziehen.

In diesen ersten beiden Oktoberwochen wird es möglich sein, im Sparkassenforum des Super C am Templergraben die Anmeldung des Wohnsitzes und die erforderlichen Änderungen im Ausweis zu erledigen. Die Anmeldung kann allerdings nur erfolgen, wenn die Wohnung bereits bezogen wurde.

Die Meldefrist beträgt hier zwei Wochen. Bei der An- oder Ummeldung ist der Personalausweis oder Reisepass und eine vom Wohnungsgeber bzw. Wohnungseigentümer ausgestellte Wohnungsgeberbescheinigung vorzulegen.