Aachen.

Manchmal hat es den Anschein, dass man in der Stadtverwaltung Dinge anders wahrnimmt als der ganz normale Bürger. Zum Beispiel was das Wachsen von Bäumen angeht. In diesem Fall stehen diese in der Lindenstraße in Eilendorf, und es handelt sich um – Linden. Das alleine wäre noch kein Problem, würden die drei Exemplare den Anwohnern nicht mittlerweile fast in ihre Häuser hineinwachsen.