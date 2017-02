Wirt betrunken, Gäste prügeln sich: Kneipe geschlossen

Aachen. Für das städtische Ordnungsamt war der Fettdonnerstag in diesem Jahr wie üblich recht arbeitsintensiv. Wegen des Unwetters waren es jedoch weniger Vorfälle als in den Vorjahren. Einen größeren Einsatz gab es dann doch.

Ron-Roger Breuer, Einsatzleiter beim städtischen Sicherheits- und Ordnungsdienst, sagte am Freitag: „Insgesamt haben die Jecken in unserer Stadt zwar im doppelten Sinn „stürmisch“, aber ohne größerer Vorkommnisse Karneval gefeiert.“ So mussten Streitigkeiten geschlichtet und des Öfteren im Rahmen des Jugendschutzes eingegriffen werden.

Der Höhepunkt: Gemeinsam mit der Polizei musste das Ordnungsamt am Abend eine Gaststätte in der Aachener Innenstadt schließen. Der Wirt selbst war stark alkoholisiert und unter den anwesenden Gästen war es zu einer Schlägerei gekommen. Auch andernorts, so stellt das Ordnungsamt fest, hatten etliche Feiernde in der Stadt zum Teil so viel Alkohol getrunken hätten, dass sie ärztliche Hilfe benötigten.

Wegen der Unwetterwarnungen wurden an den Zeltveranstaltungen im Laufe des Tages auch ständig Windmessungen vorgenommen, damit die Veranstalter gegebenenfalls Maßnahmen für die Sicherheit der Besucher treffen konnten. Bis zum Abend wurden die kritischen Windgeschwindigkeiten jedoch nicht überschritten.