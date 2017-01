Aachen.

Am Ende war es wohl der viel zitierte Heilige Geist, der an der Preisschraube gedreht hat. Jemand anderes findet sich jedenfalls nicht, der diese Entscheidung getroffen haben will. Treffen tut sie indes täglich tausende Besucher – und auch Mitarbeiter – des Uniklinikums. Dort nämlich sind die Gebühren fürs Parken auf den rund 2200 Stellplätzen jüngst deutlich erhöht worden.