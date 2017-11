Aachen.

Am Ende einer bis dahin eher nüchtern und leidenschaftslos vorgetragenen Rede bricht es dann doch aus Ulla Thönnissen heraus: „So viel Rücksichtslosigkeit mir gegenüber, so viel Bereitschaft, der eigenen Partei Schaden zuzufügen, haben mich tief getroffen, auch persönlich“, sagt die Aachener CDU-Vorsitzende. Und genau das merkt man ihrer Stimme auch an.