Aachen.

Wie viel Fußgängerzone bleibt in der Fußgängerzone? Die heikle Frage hat am Donnerstagabend für einen heftigen Schlagabtausch im Mobilitätsausschuss des Rates gesorgt. Und dies, obwohl ein neuer Vorstoß von CDU und SPD zur Verbesserung der Sicherheit von Passanten vor allem am Burtscheider Markt und in der Kapellenstraße bei der Verwaltung auf ein eher moderates Echo stieß.