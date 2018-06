Aachen - Wie Luft- und Raumfahrt Kekse und Co noch viel appetitlicher macht

Aachen. Junge Menschen, die vor der Entscheidung stehen, ob und was sie studieren möchten, haben viele Fragen – rund ums Studium, aber auch in Bezug auf den Berufsstart. Und wer könnte besser Antworten auf diese Fragen geben als junge Frauen und Männer, die gerade diesen Weg über das Studium in den Beruf gegangen sind? Sechs sogenannte „Role Models“ standen den rund 200 und Teilnehmern des Projekts „Guter Studienstart im Ingenieurbereich“ von RWTH und FH jetzt bei einer Gesprächsrunde ausführlich Rede und Antwort.

Da wäre etwa Denis Beljan. Sein Studium der Luft- und Raumfahrttechnik hat er mit dem Master in Aerospace Engineering abgeschlossen. Jetzt arbeitet er als Projektingenieur bei der HEAD acoustics GmbH in Herzogenrath. Das Unternehmen optimiert die akustische Qualität von technischen Produkten wie Autos und Flugzeugen – aber auch das Geräusch, das ein Keks macht, wenn man reinbeißt. Im Gespräch mit Moderator und AZ-Redakteur Robert Esser erzählt Denis Beljan, dass das Studium ihn gut für den Einstieg in den Beruf vorbereitet hat. Dieser Weg sei aber auch voller Überraschungen und unplanbarer Wendungen gewesen.

Sehr gute Chancen in der Region

Auch die fünf anderen Absolventinnen und Absolventen wussten Ähnliches zu berichten. Sie erzählten, dass die Berufsaussichten für junge Ingenieurinnen und Ingenieure in der Region sehr gut sind. „Im Studium lernt man, sein Wissen analytisch auf den Punkt zu bringen und effizient einzusetzen“, sagte Bauingenieur Christian Broich. Wichtig sei, sich bereits während des Studiums mit der Berufspraxis vertraut zu machen. Auch ein Auslandsaufenthalt könne für Studierende eine wertvolle Erfahrung sein.

Die „Role-Model-Runde“ ist integraler Bestandteil des Guten Studienstarts. Das Projekt, das vor vier Jahren von RWTH und FH Aachen gemeinsam aus der Taufe gehoben wurde, soll Studieninteressierten eine Orientierung im Bereich der Ingenieurstudiengänge vermitteln. Auch in diesem Jahr nehmen wieder knapp 200 junge Frauen und Männer an dem Programm teil.

www.guterstudienstart.de