„Kunst mit Schmackes“ auf dem Hof Maria Haus

Um in der Öffentlichkeit mehr Bewusstsein für Inklusion zu schaffen, veranstalten die Alexianer am Samstag, 1. Juli, ein besonderes Event: Unter dem Motto „Kunst mit Schmackes“ wird der Bauernhof Maria Haus von 11 bis 18 Uhr in einen inklusiven Kunsthandwerkermarkt verwandelt.

„Es wird Kunst von Menschen mit und ohne Behinderung ausgestellt und zum Verkauf angeboten“, erklärte Christoph Nacken, Leiter der Kreativangebote der Alexianer. Rund 30 Stände wird es geben. Die Palette reicht von Holzprodukten über Spielzeug und Malerei bis zu Imkerei. Für Kinder wird mit einem Strohturm für Unterhaltung gesorgt, außerdem ertönt Live-Musik. Der Eintritt ist frei.