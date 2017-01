Aachen.

Normalerweise geht es sehr gediegen zu in der Kundenhalle der Sparkasse am Friedrich-Wilhelm-Platz. Aber was ist in Sessionszeiten schon normal. Mit viel Tschingbumm und in voller Mannschaftsstärke rückten die Mitglieder der Öcher Penn an, um nach zehn Jahren aus Anlass des 160-jährigen Bestehens der Stadtgarde wieder einmal eine Ausstellung in den Räumen des Geldinstitutes zu eröffnen, die keine Fragen zur Historie des Vereins unbeantwortet lässt.