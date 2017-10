Aachen.

Der Hasselholzer Weg ist eine gediegene Aachener Wohngegend in der Nähe des Couven-Gymnasiums und des Franziskus-Hospitals an der Lütticher Straße. Als vor Jahren ein ehemaliges Haus von Steyler Missionsschwestern in der Straße zum neuen Standort der Wohngruppe des Referats Eingliederung der Caritas Aachen wurde, waren die Nachbarn natürlich skeptisch.