Aachen - Wettbewerb „macht Mathe“: Die KKG-Schülerschaft rechnet jetzt ab

Aachen. Es hatte sich am Kaiser Karls-Gymnasium offensichtlich herumgesprochen, dass es auch einmal großen Spaß machen kann, sieben Stunden an einer Mathematikaufgabe zu knobeln. Anders lässt es sich wohl nicht erklären, dass 20 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe im November am internationalen Mathematikwettbewerb „macht Mathe“ teilgenommen haben.

„macht Mathe“ spricht einerseits im Rahmen der „Alympiade“ Schüler und Schülerinnen an, die alltagsnahe Szenarien mit Mathematik untersuchen möchten. Andererseits erhalten Schüler und Schülerinnen, die an der Mathematik selbst interessiert sind, bei einer Teilnahme am Parallelwettbewerb „B-Tag“ die Möglichkeit, sich intensiv mit einer innermathematischen Problemstellung auseinanderzusetzen, die über den klassischen Schulstoff deutlich hinausgeht.

Die „Alympiade“ ist eine alte Bekannte, die jedes Jahr auch am KKG durchgeführt wird. Dieses Jahr beschäftigten sich die Schüler und Schülerinnen mit der Stauproblematik auf Autobahnen: Wie kommen Staus zustande? Welche Bedingungen müssen gelten, damit sie möglichst verhindert werden? Und vor allem: Wie kann man sie mathematisch in den Griff bekommen? Auch wenn die meisten Teilnehmer und Teilnehmerinnen selbst noch keine Autofahrer sind, konnten doch alle an persönliche Erfahrungen anknüpfen.

Da es sich um einen Gruppenwettbewerb handelt, waren eine gute Absprache und eine Verteilung der Aufgaben essenziell. Bei ständiger gemeinsamer Arbeit war die Aufgabe (trotz der sieben Stunden Arbeitszeit) nicht zu bewältigen.

Insgesamt nahmen am KKG fünf Gruppen an der „Alympiade“ teil, von denen zwei für die Landesrunde ins Rennen geschickt werden konnten. Dort belegten die Schülerinnen Luna Weiser, Elena Gensch, Antonia Ebert und Angelina Sokolova (alle Jahrgang Q1) einen guten geteilten fünften Platz. Pia Kölker, Nina Müller-Späth, Carolina Niewöhner und Frederike Kuperjans aus der Q2 konnten sich mit Platz 2 sogar für das Landesfinale der besten acht „Alympiade“-Teams in Soest qualifizieren – und das sogar im zweiten Jahr in Folge.

Besondere Lösungen

In die Stadt Soest begleitet werden sie im kommenden Februar von Paul Paschmanns aus der EF, León van Eß, Laurids Schmacker und Florian Eßing (alle Q2), die sich ebenfalls mit einem zweiten Platz eine Einladung zum Workshop der besten vier B-Tag-Teams verdient haben. Dort werden sie sich in Kooperation mit den drei anderen Teams vertieft mit dem schon im November bearbeiteten geometrischen und zahlentheoretischen Problem der Pfeiluhren auseinandersetzen.

Pia, Nina, Carolina und Frederike haben das Ziel, sich in Soest als eines der zwei besten deutschen Teams für das internationale Finale der Alympiade in den Niederlanden zu qualifizieren.