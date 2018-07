Aachen.

Nicht die Telefone, sondern die Kassen klingeln. Quer durch Aachen werden bald gigantische Smartphones an Laternenmasten an die Straßenränder gepflanzt. Im Hochformat – nicht wie gewohnt im Quer-TV-Format – will das Werbeunternehmen RBL Media GmbH aus Hückelhoven bis zu 20 neue digitale Werbeflächen im ganzen Stadtgebiet errichten.