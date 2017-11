Aachen/Würselen.

Die am 10. März 1967 gegründeten „Vereinigten Kanarienfreunde Würselen und Umgebung“ feiern ihr „Goldenes“. Ihre Geschichte und die zahlreichen in den verflossenen fünf Jahrzehnten gefeierten Erfolge lassen sowohl eine Ausstellung, die jetzt in der Geschäftsstelle der Sparkasse in Haaren eröffnet worden ist, als auch eine vom Vorsitzenden Heinz Giron verfassten 100 Seiten umfassenden Festschrift Revue passieren.