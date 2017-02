Aachen.

„Wir beten am gleichen Tag in über 100 Ländern der Erde das Gleiche. Das ist eine sehr schöne Vorstellung von Gemeinschaft und Solidarität“, findet Marita Leschinski. Sie ist eine von neun Frauen, die in der Aachener Emmauskirche in Forst den Weltgebetstag vorbereiten. Am Freitag, 3. März, sind alle Aachener eingeladen, in acht ökumenischen Gottesdienstes den Samen der Gerechtigkeit zu pflanzen.