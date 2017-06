Weltfest: Wo fängt Fairness an?

Aachen.

Was ist uns eine faire Welt wert? Eine pauschale Antwort zu finden, ist angesichts des riesigen Themenkomplexes fast unmöglich. Denn wo fängt Fairness an und wie weit ist jeder Einzelne bereit, sein Leben und seine Bedürfnisse nachhaltig zu gestalten? Mit diesen und weiteren Fragestellungen beschäftigte sich das 31. Weltfest im Welthaus an der Schanz.