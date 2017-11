Welt-Aids-Tag: Hilfsinitiativen in Aachen kämpfen für Toleranz

Aachen.

Am 1. Dezember ist Welt- Aids-Tag. Auch in Aachen gibt es eine Vielzahl von Infoständen und einige Veranstaltungen zum 29. Gedenk- und Aktionstag. Es hat sich viel verändert rund um die Krankheit Aids. „Das große Drama ist vorbei!“ sagte Georg Rinkleff , Sozialarbeiter in der Aids-Hilfe Aachen.