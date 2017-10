Ein gläsernes „Haus der Wissenschaft“?

Die Veranstaltung war eingebettet in einen zweitägigen Workshop. Studierende und Architekten nahmen daran teil. Wie kann das Forum Teil der Stadt werden, wie ist die Schnittstelle Hochschule-Stadt zu gestalten, lauteten die Fragen.

Die Antworten: Neue Wegeführung vom Super C durch den Komplex zur Stadt hin. Urbaner Teil mit Wohnen-Leben-Ausstellungen. Das Herzstück, den Hörsaaltrakt erhalten, das Denkmal nicht anpacken, einzelne Bauten jedoch abreißen. Plätze schaffen. Einen Park im unteren Teil entlang des Annuntiatenbachs. „Landschaften“ anlegen, eine Studenten-Bürger-Wiese.

Gebäude durch gläserne Brücken verbinden. Vorhandene „riesige Betonröhren“ freistellen und dadurch Gebäude der Stadt ringsum aufwerten. Großzügige Treppen gegenüber dem Hauptgebäude. Den Kopfbau am Templergraben („eine bessere Garage“) umwandeln, in der Breite des Hauptgebäudes vis-à-vis aufstocken. Uni- und Stadtbibliothek am Annuntiatenbach. Studentisches Wohnen in Teilbereichen.

Ein herausragender Vorschlag: Das Denkmal aus den 1970er Jahren erhalten und darüber in zwei Schichten „etwas Neues“ legen, ein elegantes, gläsernes „Haus der Wissenschaft“.