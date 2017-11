Termine und Infos

Die Stadtpuppenbühne zeigt das Stück „Der goldene Baum“ sonntags, am 03., 10. und 17. Dezember 2017, jeweils um 15 Uhr, in der Barockfabrik, Löhergraben 22. Karten für die Aufführungen sind für zwei bis fünf Euro erhältlich. Vorbestellungen sind am jeweiligen Spielsonntag von 10 bis 12.30 Uhr unter der Telefonnummer 172016 möglich.