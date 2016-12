Weihnachtsmarktbeschicker sammeln für den guten Zweck

Aachen.

Seit Jahrzehnten ist es in Aachen Brauch, dass die Beschicker der 130 Weihnachtsmarktstände Geld für einen guten Zweck sammeln. Und auch in diesem Jahr ist Peter Loosen, Vorsitzender des Schaustellerverbandes Aachen, an den Ständen des Marktes wieder mit großzügigen Spenden für bedürftige Aachener Kinder bedacht worden.