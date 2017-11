Aachen. Es ist gute Tradition, dass im Foyer des Rathauses der Wunschzettel-Weihnachtsbaum steht. Oberbürgermeister Marcel Philip hat jetzt den Start zur diesjährigen Aktion gegeben.

Weihnachtswünsche von Kindern und Jugendlichen, die in verschiedenen Aachener Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe betreut werden, sind auf den Wunschzetteln formuliert und hängen am großen Baum im Foyer des Rathauses. OB Philipp: „Wie immer sind es die normalen, meist klassischen Kinderwünsche, die hier zu finden sind, und die wir meist leicht erfüllen können.“

Beinahe 350 Wunschzettel hängen am Weihnachtsbaum. Ab sofort können sich die Aachener einen Wunschzettel im Rathaus-Foyer aussuchen. Bis zum 15. Dezember spätestens ist dann Zeit, die weihnachtlich verpackten Geschenke mit dem dazu gehörenden Wunschzettel wieder ins Rathaus zurück zu bringen. So ist dann noch genügend Zeit, die Päckchen und Pakete auch pünktlich bis zum Heiligen Abend den Kindern und Jugendlichen zukommen zu lassen. „Es macht zwar immer wieder sehr viel Spaß, aber es ist auch viel Arbeit“, erklärt Marcel Philipp.

Niemand geht leer aus

Denn schließlich muss auch geprüft werden, ob zu jedem Wunschzettel auch ein Präsent zurückgekommen ist, damit auch in diesem Jahr tatsächlich niemand am Heiligen Abend bei der Bescherung leer ausgeht. Sollten Geschenke fehlen, müssen diese noch vom Team des Oberbürgermeisters besorgt werden. Auf den Wunschlisten in den Einrichtungen der Jugendhilfe steht das „Einhorn“ meist an erster Stelle, Rebekka wünscht sich Einhornhausschuhe, Jasmina ein Einhornkuscheltier und Miguel Einhornbettwäschen.

Natürlich gibt es auch andere Wünsche. Simay hätte gern eine Puppe, Furkan einen MegaKran und eine junge Mutter wünscht sich für ihren neun Monate alten kleinen Sohn Mayson ein Bilderbuch. (red)