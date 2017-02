Aachen.

Bis zu 200.000 Euro plus Planungskosten will die Stadt ausgeben, um die Anwohner des Musikbunkers an der Goffartstraße mit einer durchaus umstrittenen Lärmschutzwand zu schützen. Doch das wird nicht reichen. Es sieht so aus, als müssten noch deutlich mehr städtische Gelder investiert werden, um den Fortbestand des Kulturhorts im Frankenberger Viertel langfristig zu sichern.