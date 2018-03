Aachen - Weg der „Ladies“ nach Maaseik soll sich lohnen

Aachen. Es sind große Ziele, die der PTSV Aachen Mittwochabend im benachbarten Belgien verfolgt – sportlich wie organisatorisch. Nach dem großartigen 3:0 der „Ladies in Black“ in Wiesbaden kann im Falle eines Sieges der Einzug ins Halbfinale der Volleyball-Bundesliga klar gemacht werden.

Dazu geht es wie im Vorjahr nach Maaseik in die Steengoed-Arena. In der Aachener Halle sind bekanntlich Play-Off-Spiele nicht mehr zugelassen.

Davon lassen sich aber die Spielerinnen um Trainerin Saskia van Hintum genauso wenig irritieren wie das Organisationsteam um Ladies-Geschäftsführer Bastian Heckert. Der hat ein klares Ziel ausgegeben: „Wir hoffen, mit 1000 Aachener Fans die Spielerinnen ins Halbfinale anfeuern zu können.“ Ein realistisches Ziel, denn im Vorjahr lag die Zahl der Zuschauer knapp unter 1000. Rund 800 Tickets hatten im Vorverkauf bis zum gestrigen Dienstagabend den Besitzer gewechselt.

Sorgen, nicht in die Halle zu kommen, braucht sich aber niemand zu machen. Die Halle mit der Adresse Sportlaan 10, 3680 Maaseik, Belgien, öffnet bereits um 17 Uhr. So könnte man zum Beispiel eine volleyballtaugliche Halle zu belgischem Kuchen und Kaffee vorab genießen beziehungsweise in Augenschein nehmen. Ab 16.30 Uhr fahren für Ticketinhaber Busse ab Parkplatz Friedhof Hüls Richtung Belgien. Sport1 überträgt das Spiel zudem ab 19.10 Uhr (offizieller Anpfiff) im TV – für alle, die partout nicht live dabei sein können. Im Falle eines Sieges ist den „Ladies“ und ihren Fans die DM-Bronzemedaille sicher.