Aachen - WC-Not: Die Rollstuhlfahrer schlagen Alarm

Aachen.

„Das Malheur ist passiert, bevor man auf der Toilette ist“, sagt Willi Elsen. „Keine Chance, dann hast du in die Hose gemacht.“ Was mehr als peinlich ist. Viele Schwer- und Gehbehinderte beschweren sich über die Toilettensituation in der Stadt Aachen. Dass es in der Innenstadt kaum Möglichkeiten gebe, außerhalb der üblichen Geschäftszeiten sein Geschäft zu verrichten, sei unzumutbar.