Wasserrohrbruch an der Jülicher Straße: Staus auch am Mittwoch?

Aachen. Einige tausend Liter Wasser sind am Dienstagabend nach einem Rohrbruch in Nähe der Jülicher Straße die Hein-Janssen-Straße runtergerauscht. Mehrere Haushalte im Umfeld mussten sich vorübergehend mit einer eingeschränkten Wasserversorgung abfinden, teils war der Wasserdruck niedrig, teils kam nur braunes Wasser aus der Leitung.

Mit einem Großaufgebot rückten Stawag, Polizei und Feuerwehr gegen 17.20 Uhr aus, um die Schadensstelle zu orten und den Verkehr zu regeln. Nach knapp einer Stunde konnte zumindest ein weiterer Wasseraustritt unterbunden und die Versorgung der Anwohner wieder sichergestellt werden.

Die eigentlichen Reparaturarbeiten dauerten hingegen auch in den späteren Abendstunden noch an und könnten auch am Mittwoch noch zu Verkehrsbehinderungen in Jülicher Straße und Hein-Janssen-Straße führen. Letztere wurde am Dienstagabend zunächst völlig gesperrt. Die Feuerwehr musste mehrere Keller leerpumpen, zudem mussten auch angrenzende Straßen vom Schlamm gereinigt werden. Betroffen ist auch der Kleiderladen des Deutschen Roten Kreuzes.