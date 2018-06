Aachen - Wasserrohr auf Krefelder Straße gebrochen: Verkehrsstörungen

Aachen. Nach einem Rohrbruch auf der Krefelder Straße haben einige Anwohner seit mehr als zwölf Stunden kein Wasser. Im Zuge der Folgearbeiten kommt es außerdem zu Verkehrsstörungen.

In den nächsten Tagen kommt es auf der Krefelder Straße in Richtung Innenstadt zu Verkehrsstörungen. Zwischen Soerser Weg und Kardinalstraße ist Fahrbahn in Richtung Innenstadt wegen der Baustelle komplett gesperrt. Der Verkehr wird ab der Kreuzung Merowinger Straße/Passstraße abgeleitet. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Baustellenbereich weiträumig zu umfahren.

Wie Stawag-Sprecherin Angeli Bhattacharyya mitteilte, liegt die Bruchstelle auf Höhe der Kardinalstraße unter der linken der beiden stadteinwärts führenden Fahrspuren. Aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens im betroffenen Bereich konnte mit den Tiefbauarbeiten am Freitag erst gegen 21 Uhr begonnen werden.

Es handelte sich offenbar um einen Folgeschaden, nachdem am Vortag das Problem schon einmal aufgetreten war. Der Rohrbruch am Donnerstag war gegen 15.30 Uhr gemeldet worden. Am Abend konnten nach Angaben der Stawag aber wieder alle Haushalte mit Wasser versorgt werden.