Im Sinne von Klaus Hemmerle: das Thema, die Professur, der Philosoph

Metaphysik: Sie fragt – so Mutschler – nach den höchsten Prinzipien, „danach, wie sich Sein zu Werden verhält, wie sich Sein zu Sollen verhält, was Kausalität ist“. Die Metaphysik müsse ihre Thesen argumentativ einlösen können – und zwar unabhängig von Glaubensvoraussetzungen. „Die Metaphysik muss gültig sein für Buddhisten, Christen oder Materialisten.“

Theologie: Sie setze Glauben voraus, sagt Mutschler, und mache heteronome (von fremden Gesetzen abhängende) Voraussetzungen. „Die Theologie geht davon aus, dass die Offenbarung Wahrheit enthält, die nicht zu beweisen und argumentativ zu stützen ist.“

Metaphysik und Theologie: Theologie sei keine Metaphysik mit Gott. „Es gibt Versuche, unabhängig von der Bibel die Existenz Gottes zu beweisen.“ Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) rede dauernd von Gott, „aber das hat mit Theologie nichts zu tun. Das ist eine reine Vernunftlehre“. Die Frage, „was die Welt im Innersten zusammenhält“, könne also eine Frage nach Gott sein, müsse es aber nicht sein.

Materialismus: Mutschler unterscheidet zwischen praktischem und theoretischem Materialismus; den praktischen nennt er „die Ideologie der Konsumgesellschaft“. Der praktische Materialist sei Hedonist und überzeugt, „dass die Befriedigung der Sinne den Sinn des Lebens garantiert; er will möglichst viel Vergnügen haben. Er isst und trinkt gerne, hat eine Villa und ein großes Auto; er ist in diesem Sinne materialistisch.“ Der theoretische Materialist glaube, dass man alles, was es auf der Welt gibt, mit Hilfe der Naturwissenschaft erklären kann.

Die Stiftungsprofessur an der RWTH Aachen, die nach Bischof Klaus Hemmerle (1929-1994) benannt ist, wird jedes Jahr an einen Wissenschaftler vergeben, um fach- und fakultätsübergreifende Fragestellungen zu behandeln. Hemmerle, der von 1975 bis zu seinem Tod Bischof von Aachen war, kümmerte sich intensiv um den interdisziplinären Dialog; er entsprach seinem Verständnis von wissenschaftlicher Offenheit und vom Christentum als einer Religion der Freiheit.

Prof. Dr. Hans-Dieter Mutschler hat die Gastprofessur im Sommersemester übernommen. Er studierte Theologie, Physik und Philosophie in München, Paris und Frankfurt, lehrte und forschte in Eichstätt, Innsbruck, Tübingen, Krakau und Frankfurt und lebt heute in Zürich. Seine Forschungsschwerpunkte sind neben der Naturphilosophie die Technikphilosophie und der Dialog von Naturwissenschaft und Theo-logie.