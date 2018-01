Aachen - Warnstreiks gehen auch bei Talbot Services weiter

Aachen. Am Donnerstag setzen sich die IG Metall und die Arbeitgeber auf höchster Ebene wieder an einen Tisch. Die nächste Verhandlungsrunde über einen neuen Tarifvertrag steht auf dem Programm. Deswegen machten die Metaller auch am Mittwoch wieder Dampf, wenn es um ihre Forderungen wie sechs Prozent mehr Lohn und flexiblere Arbeitszeiten geht.

Nach dem ersten Warnstreik am Dienstag unter anderem bei Philips legten am Mittwoch bei Talbot Services an der Jülicher Straße Beschäftigte ihre Arbeit vorübergehend nieder. Denn bislang sind die Fronten zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaft so verhärtet wie Stahlbeton. Die Arbeitgeber bieten bislang zwei Prozent Lohnzuschlag und wollen von den Arbeitszeitmodellen der Gewerkschaft rein gar nichts wissen. Die IG Metall will die Möglichkeit einer befristeten Arbeitszeitverkürzung auf bis zu 28 Stunden durchsetzen.

Das soll zum Beispiel möglich sein, wenn Arbeitnehmer Angehörige zu Hause pflegen oder Kinder betreuen. Die Arbeitgeber sollen den Einkommensverlust mit einem Zuschuss teils ausgleichen. Die Gegenseite bezeichnet das als „Stilllegungsprämie für Fachkräfte“. Die Gewerkschaft hält dagegen, dass gerade solche flexiblen Modelle für einen Arbeitgeber bei der schwierigen Suche nach Fachkräften ein entscheidender Vorteil sein könnten. Scheitern die Gespräche, könnte es schon bald flächendeckende Streiks geben.