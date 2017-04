Warnstreik: Nichts ging mehr im Aachener Spielkasino

Aachen.

„Nichts geht mehr“, hieß es am Samstagabend im Aachener Spielkasino – aber diesmal hatte der Satz nicht die an Roulettetischen übliche Bedeutung. Denn das Spiel ruhte in der Spielbank im Aachener Tivoli für satte drei Stunden – laut der Gewerkschaft Verdi von 18 bis 21 Uhr.