Walheim-Spieler wechselt zu russischem Erstligisten

Aachen. Spektakulärer Wechsel in der Aachener Fußball-Landesliga: Alexander Mischenko von Hertha Walheim wechselt mit sofortiger Wirkung in die erste russische Liga.

Wie der Verein am Dienstag FuPa Westrhein, unserem Mitmachportal für den Amateurfußball, offiziell bestätigte, wird sich der 19-Jährige dem aktuell Drittletzten der russischen Premier Liga anschließen, dem FK Orenburg.

„Das ging jetzt alles ziemlich schnell“, sagte Hertha-Trainer Helge Hohl. Erst am Freitag sei der Spieler von den Orenburg-Verantwortlichen kontaktiert worden. Am Sonntag habe Mischenko dann die Freigabe für den Wechsel von Walheim erhalten. „Alex ist jetzt ins Trainingslager nach Antalya nachgereist und absolviert dort die ersten Spiele für seinen neuen Verein“, sagte Hohl, der sich nach eigener Aussage für seinen langjährigen Schützling freut, der sich so den Traum vom Profifußball erfüllen konnte.

Durch seine Einsätze für die kirgisische U19- und U20-Nationalmannschaft hatte der Mittelfeldspieler Werbung in eigener Sache betreiben können. Zusätzlich eingesandtes Videomaterial überzeugte seinen neuen Arbeitgeber anschließend offenbar vollends. Da Mischenko bei der Hertha nicht als Vertragsamateur aktiv war, klärt Walheim derzeit letzte Details mit dem Deutschen Fußball-Bund, um den Transfer unter Dach und Fach zu bringen. Die Wechselfrist in Russland läuft erst am 24. Februar ab.

„Ich kann momentan noch gar nicht sagen, ob wir finanziell davon profitieren werden, aber ich freue mich unheimlich für Alex, denn er hat sehr hart für diese Chance gearbeitet“, sagte Hohl, der den „Staubsauger vor der Abwehr“ als einen sehr wichtigen Spieler bezeichnet, der schwer zu ersetzen sei.

Mischenko war im Winter 2015/16 zur Hertha gewechselt. Über die A-Junioren schaffte er den Sprung in die erste Mannschaft. Dort absolvierte der Mittelfeldspieler 25 Partien für das Team von Trainer Hohl, der ihn bereits in der Hertha-Jugend sowie in der Nachwuchsabteilung des TSC Euskirchen trainiert hatte. Vor seiner Walheim-Zeit war der gebürtige Kirgise für die A- und B-Junioren des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach im Einsatz gewesen.

„Dieser Wechsel macht uns unheimlich stolz. Wir arbeiten hier mit sehr vielen jungen Spielern und sind immer sehr froh, wenn es einer zu Höherem schafft“, freut sich der Trainer, der weiterhin engen Kontakt zu Mischenko halten will.