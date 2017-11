Aachen.

In Zeiten von Insektensterben und Vogelschwund steht die Landwirtschaft mitten in der gesellschaftlichen Diskussion. Dass der NABU-Stadtverband Aachen nun ganz genau die derzeitige politische Entwicklung verfolgt, ist wenig verwunderlich, sei doch die Agrarpolitik mit ein Grund für das Scheitern der Sondierungsgespräche in Berlin gewesen.