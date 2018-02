Aachen - Vortrag „Striptease und schräge Vögel“ im Centre Charlemagne fällt aus

Aachen. Der Vortrag „Striptease, Stubbis, schräge Vögel – alternatives Ausgehen in Aachen“ von Alexander Barth am Donnerstag, 22. Februar, um 18 Uhr muss krankheitsbedingt entfallen.

Ein Ersatztermin im Centre Charlemagne werde derzeit gesucht und rechtzeitig bekannt gegeben, teilte das Presseamt am Mittwoch mit.

Der Aachener Journalist und Autor Alexander Barth erinnert in seinem Vortrag im Centre Charlemagne an die goldenen Zeiten des Aachener Nachtlebens. Wo heute der alte Schriftzug der Bastei an der Ecke Krefelder Straße/Ludwigsallee langsam vor sich hinrostet, stürzten sich einst Besucher aus dem gesamten Aachener Umland ins nächtliche Vergnügen.

Neben der Bastei zogen zahlreiche weitere Etablissements von edel bis verrucht die Nachtschwärmer an. Aachen mit seiner Vielfalt an Kneipen, Clubs, Restaurants und nicht zuletzt dem Spielcasino war weithin bekannt und beliebt als Ausgehstadt, in der bis in den frühen Morgen etwas los war.

Ob alternativ angehaucht, schrill oder gediegen, für jede Szene gab es eine passende Lokalität. Viele der Kneipen und Clubs sind heute Legende, ebenso wie ihre ehemaligen Betreiber, die manch einem Aachener noch in lebhafter Erinnerung sein dürften.