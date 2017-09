Vorrang für sozialen Wohnungsbau und Gewerbeflächen

Aachen. Der Titel des Immobilienberichts 2016 soll es deutlich machen: „Blickpunkt Aachen“: Die Stadt Aachen versteht sich als ein attraktiver und begehrter Standort. Auf 44 Seiten spiegelt nun der aktuelle Geschäftsbericht, der die Arbeit des städtischen Fachbereichs Immobilienmanagement dokumentiert, die seit Jahren anhaltenden Trends wider und gibt Auskunft über bedeutsame Projekte und Entwicklungen in Aachen.

Vor allem das Thema Wohnen gilt als ganz wichtig, insbesondere der öffentlich geförderte Wohnungsbau. Denn der Wohnungsmarkt bleibt in Aachen unverändert angespannt, nicht zuletzt wegen der seit Jahren steigenden Studierendenzahlen sowie der in Aachen lebenden Flüchtlinge. Norbert Plum, Vorsitzender des Wohnungs- und Liegenschaftsausschusses: „Vor allem der öffentlich geförderte Wohnraum muss kontinuierlich gestärkt werden.“

Daher packe die Politik kein Baugebiet mehr an, bei dem nicht zwischen 20 bis 40 Prozent öffentlich geförderter Wohnungsbau umgesetzt werde. Besonders hervorzuheben sei in diesem Zusammenhang zum Beispiel das neue Quartier „Guter Freund“ in Rothe Erde, bei dem sogar 70 Prozent der Wohnungen öffentlich gefördert werden und die Mieten bezahlbar blieben.

„Wir brauchen intelligente Lösungen“, sagte Rolf Frankenberger, Leiter des Fachbereichs Wohnen, Soziales und Integration Daran arbeite man in Aachen mit großem Einsatz. So sind im vergangenen Jahr rund 150 neue Wohngebäude hinzugekommen. Der Bestand lag 2016 somit bei 39511 (2015: 39.362 Wohngebäude).

Der Immobilienbericht schildert detailliert aktuelle und geplante Bauprojekte sowie viele weitere Maßnahmen in Aachen: Zentral ist dabei neben den zahlreichen Maßnahmen im Bereich Wohnen (u.a. geplantes Neubaugebiet Karl-Kuck-Straße in Brand, Entwicklung des neuen Baugebiets in Haaren oder der Quartiersentwicklung Burggrafenstraße/Wiesental im Rahmen des Projekts Soziale Stadt Aachen-Nord) auch die künftige Entwicklung des Altstadtquartiers Büchel.

Ein ebenso wichtiger Faktor ist die Entwicklung Aachens als attraktiver Gewerbestandort. Manfred Sicking, Beigeordneter für Wirtschaftsförderung, Soziales und Wohnen: „Wagen wir den Blick in die Zukunft, werden wir in sieben, acht Jahren womöglich über zu wenige Gewerbeflächen verfügen.“ Eine Möglichkeit mit Potenzial sehe die Stadt dabei im „Recycling“ von alten Industrie- und Gewerbestandorten. Auch interkommunal müsse man sicherlich noch enger zusammenarbeiten, um zusätzliche Gewerbeflächen zu entwickeln, Unternehmen in der Region zu halten und somit Arbeitsplätze zu halten oder bestenfalls neue zu schaffen.

Einen Boom verzeichnet seit Jahren die Hotelbranche. Über eine Million Übernachtungen pro Jahr wurden jüngst gezählt. „Neue Standorte wie das Hampton by Hilton sind enorm wichtig, um den Menschen, die nach Aachen kommen, Angebote machen zu können“, so Edmund Feiter, Leiter des Fachbereichs Immobilienmanagement.

An der Krefelder Straße habe die Zusammenarbeit vorbildlich funktioniert, und zwar zwischen allen Akteuren. Hier waren laut Feiter Aachener Investoren, Aachener Architekten und Aachener Unternehmen involviert. Seit Anfang Juli 2017 ist das 164-Zimmer-Hotel geöffnet. Weitere Hotelprojekte, allen voran der Motel-One-Bau gegenüber vom Stadttheater, werden derzeit in Aachen realisiert oder befinden sich in Planung.

Im abgelaufenen Kalenderjahr hat die Stadt Aachen bis zum Stichtag 31. Dezember 2016 insgesamt 18 Grundstücke für einen Gesamtwert von 4,3 Millionen Euro gekauft sowie 46 Grundstücke für 11,7 Millionen Euro verkauft.