Aachen.

Das richtige Thema zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Laut Dietrich Brandt von den „Frankenbu(e)rgern hätte es nicht besser kommen können. Genügend Gesprächsstoff und lebhafte Diskussionen erwartet er daher bei dem anstehenden Vortrag seines Vereins auf der Burg Frankenberg: „E-Mobilität. Erfahrungen in der Region – Kooperation mit den Niederlanden“ am Donnerstag, 22. März, 18 Uhr, in der Burg Frankenberg, Goffartstraße 45.