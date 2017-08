Richterich.

Bekanntlich hat jedes Ding zwei Seiten. Diese These trifft korrekt, was seine Hobbys angehen, voll auf Peter Kuckelkorn zu. Lange Jahre waren es die „Rennpferde des kleinen Mannes“, die Tauben (dr Öcher sätt Duvve), die ihn förmlich in seinen Bann zogen und mächtig auf Trab hielten.