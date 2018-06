Aachen - Vollgelaufene Keller am Boxgraben: Herbe Kritik der Anwohner

Die Stadt verteilt

keine Sandsäcke

Die Stadt weist darauf hin, dass sie keine Sandsäcke verteilt. Offenbar hat sich dieses Gerücht verbreitet. Seit Tagen steht in der Verwaltung deswegen das Telefon nicht still. Die Anrufer wollen wissen, wo die Säcke abgeholt werden können. „Die Antwort ist einfach: Sie können nirgendwo abgeholt werden“, so die Stadt in einer Mitteilung.