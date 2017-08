In der Citykirche noch einmal zu sehen

Eine weitere Gelegenheit, sich die Performance anzuschauen, gibt es am Samstag, 9. September, und Sonntag, 10. September, in der City-Kirche St. Nikolaus in der Großkölnstraße.

Eintrittskarten kosten 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Weitere Infos gibt es unter www.rosenfisch.de