Viktoriaschule sagt: „Luther lohnt sich“

Aachen. „Luther lohnt sich.“ Das sagt zum Reformationsjubiläum in diesem Jahr nicht nur die evangelische Kirche, sondern auch die Aachener Viktoriaschule, in der sich Schülerinnen und Schüler über Monate hinweg intensiv mit dem Reformator befasst haben.

„Luther lohnt sich. Warum?“ So lautet der Titel einer Veranstaltung, zu der unsere Zeitung und die Viktoriaschule einladen. Sie findet statt am Mittwoch, 5. April, um 19.30 Uhr in der Aula der Viktoriaschule (Eingang über die Kurbrunnenstraße). Der Eintritt ist frei; alle Interessierten sind herzlich willkommen.

Wie aktuell ist Luther? Oder wie fremd ist er? Bildungsreformer, Sprachschöpfer und Freiheitskämpfer, Antisemit, Wüterich und Wegbereiter des Nationalismus – so und so wird über Luther gesprochen. Seine Kirche feiert ihn nicht einfach, sondern distanziert sich auch von ihm. Also: Warum lohnt sich Luther? Diesen und anderen Fragen stellen sich am 5. April in der Viktoriaschule der Superintendent des Kirchenkreises Aachen, Hans-Peter Bruckhoff, und Pfarrer Jens-Peter Bentzin im Gespräch mit unserem Redakteur Peter Pappert.

Schülerinnen und Schüler der Viktoriaschule werden über ihre Luther-Erfahrungen berichten und den Abend mit Werken von Alessandro Marcello, Antonio Vivaldi und Felix Mendelssohn Bartholdy musikalisch gestalten.