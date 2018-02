Aachen - Vier Stolpersteine erinnern an Familie Dahl

Aachen. Judith Russell sitzt an einem langen Tisch im Forum des St.-Ursula-Gymnasiums. Ein Ort, den ihre Mutter Vera Dahl nicht gekannt haben konnte. Aber dafür kannte sie andere Ecken der Schule und mochte vor allem eins sehr gerne: Printen. Von denen erzählte sie ihrer Tochter, als sie mit ihrer Familie in Aachen zu Besuch war.

Doch damals war Judith Russell höchstens acht Jahre alt. Sie weiß nicht mehr viel von ihrem Aufenthalt in der Kaiserstadt. Ihr älterer Bruder Michael weiß noch, dass es seiner Mutter Vera schwerfiel, an den Ort zurückzukehren, den sie einst verlassen musste.

Vera Dahl war Jüdin und besuchte von 1931 bis 1937 das Ursula-Gymnasium. Unter dem Nazi-Regime musste sie die Schule verlassen. Während ihre Eltern und ihr Bruder nicht überlebten, lebte Dahl von 1939 an in England. Heute, 81 Jahre nachdem sie St. Ursula verließ, stehen ihre Kinder, Enkel und Urenkel vor einer Gedenktafel im Altbau der Schule. Anlässlich des Holocaustgedenktages besuchen sie gemeinsam Orte, an denen Vera Dahl einst lebte.

Dazu gehört auch die Friedrichstraße 50. Dort verlegte der Künstler Gunter Demnig jetzt anlässlich des Gedenktages vier kleine quadratische Stolpersteine, die an die Familie Dahl erinnern. Neben ihrem Namen sind dort ebenfalls die ihrer Eltern Adolf und Olga Dahl zu lesen sowie der ihres Bruders Rudolf.

Es ist nicht nur für Judith Russell ein bewegender Moment. Josefine Marsden, ehemalige Direktorin des St. Ursula Gymnasiums und nach wie vor in das Schulgeschehen involviert, fühlt sich geehrt, die Familie begrüßen zu dürfen und präsentiert ihnen ein ganz besonderes Buch. „In diesem Dokument sind die Namen aller Schülerinnen vermerkt, die von 1915 bis 1939 unsere Schule besucht haben. Die blauen Zettel stehen für die jüdischen Mädchen. Man sieht, dass Juden auch Teil unseres Schullebens waren“, erklärt Marsden.

2009 wurde deshalb eine Gedenktafel – ein mit grobem Pinselstrich gemalter Davidstern – gestaltet, und ein Jahr später errichtete die Schule in Kooperation mit der christlich-jüdischen Gesellschaft einen Schaukasten mit Infomaterial zur Thematik.

Vor genau diesem Kasten stehen Judith Russell und ihre Brüder. Sie blicken interessiert und mit ernstem Gesichtsausdruck auf die dort ausgestellten Bilder ihrer Mutter und Großeltern. „Es ist wichtig, dass regelmäßig an die Verbrechen der Nazizeit erinnert wird“, sagt Michael und betont: „So etwas darf nie wieder passieren.“ Judith Russell blickt derweil die Treppe des Altbaufoyers hinauf. Diese Stufen muss ihre Mutter oft betreten haben.

Es ist eine Stimmung irgendwo zwischen Betroffenheit und Optimismus. Betroffenheit angesichts der schrecklichen Taten und Optimismus darüber, dass sich viele Jahrzehnte später engagierte Menschen dafür einsetzen, dass das dunkelste deutsche Kapitel Stück für Stück aufgearbeitet wird und im Sinne des Mahnens stets präsent bleibt.