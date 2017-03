Aachen.

Die Aachener Band MoFo & The Sexy Humans war der Abräumer bei der elften Auflage des Bandcontests des Jugendkulturcafé „Pinu‘u“ in der Buchkremerstraße, das vom Medien- und Kulturzentrums Philipp-Neri-Haus (PNH) betrieben wird. In gleich drei Kategorien (Förder- und Publikumspreis sowie ein Geldpreis für die beste Live-Performance) landete das quirlige Quartett oben auf dem Treppchen.