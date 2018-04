Aachen - Vier Einbrecher auf Aachener Firmengelände gefasst

Aachen.

Nach einem versuchten Einbruchdiebstahl sind Mittwochnacht vier Menschen in Aachen festgenommen worden. Um kurz vor Mitternacht benachrichtigte eine Zeugin die Polizei. Sie hatte beobachtet, wie an einer Firma am Grünen Weg eine Videokamera heruntergeschlagen worden war und sich Personen Zugang zum angrenzenden Gelände einer Nutzfahrzeugfirma verschafft hatten, wie die Polizei mitteilte.