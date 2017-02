Viele Schüler besuchen den Hochschul-Informationstag

Aachen. Tausende interessierte Schülerinnen und Schüler, viele in Begleitung der Eltern, nutzten am Samstag den Hochschul-Informationstag HIT der Fachhochschule Aachen, um sich vor Ort über Angebote und Inhalte der zahlreichen Studiengänge zu informieren.

An vielen Ständen hatten Angestellte, Professoren und Studierende der FH Versuchsreihen oder Demonstrationsobjekte aufgebaut, die so manches theoretische Prinzip in der Praxis darstellten. Da wurden Schokoküsse zum Wachsen gebracht, oder man konnte sich ein Auto nach eigenen Ideen zusammensetzen und gleich bestellen. Die Hörsäle, in denen die Verantwortlichen der FH erste Einblicke in den Studienalltag gewährten, waren permanent prall gefüllt. Den Besuchern wurde die ganze Bandbreite der möglichen Hochschullaufbahnen vorgestellt.