Zahlen und Fakten im Erziehungsbereich

Von 140 Kitas in Aachen sind insgesamt 56 in städtischer Trägerschaft. In diesen werden in 210 Gruppen derzeit 3727 Jungen und Mädchen betreut (Stand Februar 2018). Beschäftigt sind in den Einrichtungen 799 Mitarbeiter (ohne Therapeuten und Küchenkräfte) auf 691 Vollzeitstellen.

In den neun offenen Ganztagsschulen (OGS), die die Stadt betreibt, werden in 63 Gruppen insgesamt 1401 Kinder betreut. Auch hier macht sich der Fachkräftemangel bemerkbar, wenn auch nicht so stark wie in den Kitas. Von 53 Vollzeitstellen ist aktuell eine unbesetzt. Beschäftigt sind in städtischen OGS 76 Mitarbeiter.

Bereits im Dezember hatte Bildungsdezernentin Susanne Schwier darauf hingewiesen, dass mehr als 80 weitere Kita-Gruppen geschaffen werden müssen, unter anderem um den Rechtsanspruch auf einen U3-Platz zu erfüllen. Dafür werden in Aachen insgesamt 220 neue Vollzeitstellen benötigt