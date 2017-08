Aachen.

Hoch hinaus geht es am ersten Septemberwochenende wieder bei der 25. Turmbesteigung des Aachener Doms. Und auch wenn so mancher aus der Puste ist, bis er die 30 Meter zur Galerie erklommen hat, wird er am Ende mit einem herrlichen Blick über die Dächer der Kaiserstadt belohnt – für ein Erlebnis, das durch den Aktionskreis Aachener Dom (AAD), der in diesem Jahr sein 25. Bestehen feiert, und dem Ehrendienst des Hohen Doms zu Aachen erst ermöglicht wurde.