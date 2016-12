Aachen.

Wenn David Garrett in seiner Heimatstadt zum Violinenbogen greift, hat Kazem Abdullah seinen Dirigierstab just aus der Hand gelegt. Bis die „Kurpark-Classix“ Anfang September das Ende der Spielzeit besiegeln und die Nachfolge am Pult des scheidenden Generalmusikdirektors geregelt ist, soll der Himmel überm Theater Aachen weiter voller Geigen hängen – hofft nicht nur Intendant Michael Schmitz-Aufterbeck.