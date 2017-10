Aachen.

Zauberhafte impressionistische Bilder von Malern wie Renoir, Monet, Manet oder Degas, per Beamer auf eine Leinwand projiziert, dazu Klaviermusik, die in mehr oder weniger direktem Bezug zu den Bildern stand: Das war das Konzept für ein Kinderkonzert, das die Musik- und Theaterfreunde Aachen e.V. in Kooperation mit der Musikschule der Stadt Aachen im Ballsaal des Alten Kurhauses in einer Matinee veranstalteten.