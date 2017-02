Verwaltung: Andere Öffnungszeiten an Karneval

Aachen. An den Karnevalstagen gibt es bei der Verwaltung geänderte Öffnungszeiten. Die Service- und Bürgersprechzeiten enden am Fettdonnerstag, 23. Februar, um 10.30 Uhr. Auch die beiden Bürgerservice-Standorte Katschhof und Bahnhofplatz schließen um 10.30 Uhr.

Am Rosenmontag, 27. Februar, ist die Stadtverwaltung geschlossen, die üblichen Sprechzeiten entfallen an diesem Tag. Am Veilchendienstag, 28. Februar, ist normaler Dienst, es gelten die regulären Sprech- und Öffnungszeiten. Das gilt auch für Freitag, 24. Februar.

Die Museen der Route Charlemagne, das Centre Charlemagne, das Internationale Zeitungsmuseum IZM und das Couven-Museum sind von Donnerstag bis einschließlich Montag geschlossen. Ludwig Forum und Suermondt-Ludwig-Museum sind Donnerstag geschlossen, Freitag und Samstag von 10 bis 17 Uhr geöffnet, Sonntag und Montag geschlossen. Auf Abweichungen wird bei den Dienststellen durch Aushang hingewiesen.