Aachen.

Wieder ein islamistischer Terroranschlag, bei dem ein Fahrzeug als Waffe eingesetzt wurde – und acht Menschen haben dabei in New York ihr Leben verloren. Besserer Schutz vor solchen Attacken mit Fahrzeugen an neuralgischen Punkten in den Innenstädten ist indes auch bei uns längst Thema. Insbesondere seit dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt vor fast einem Jahr.